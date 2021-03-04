Вассерман рассказал, почему отказывается участвовать в программах Малахова

Москва, 4 марта. Публицист Анатолий Вассерман заявил, что во время эфира телеведущий Андрей Малахов перевирает высказывания героев его ток-шоу «Прямой эфир».

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык!» — сообщил в комментарии изданию «Собеседник» Вассерман.

По словам эрудита, в прошлом он участвовал в передачах Малахова, но ему надоело присутствовать на этих шоу даже в качестве эксперта. Вот почему сейчас Вассерман просто отказывается посещать программы телеведущего.

Публицист отметил, что наблюдать за тем как «ворошат грязное белье» на их глазах любят многие россияне. По его мнению, подобные ток-шоу Малахова проекты с коммерческой точки зрения выгодны телеканалам, поэтому закрывать их вряд ли будут.

Кроме того, Вассерман призвал не вводить цензуру против подобных телепередач. Он уверен, что так скандальные шоу только привлекут еще большее внимание.

«Закроешь одну программу, а на ее месте вырастут две новые, которые будут еще противнее!» — подчеркнул он.

Исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова ранее рассказала, как ее подставили на шоу известного телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир». По словам певицы, она согласилась на участие в программе, поскольку ей пообещали, что выпуск посвятят ее творчеству. Она также ждала в финале отца и возможность примириться с ним. Но в результате обещания выполнены не были.