Ученые открыли новые блокирующие коронавирус препараты

Бонн, 4 марта. Обнаружены два семейства активных веществ, способных блокировать размножение коронавируса.

Ученые Боннского университета в Германии обнаружили вещества, которые могу блокировать активность главного фермента патогена — главной протеазы Mpro. Об этом сообщает журнал Angewandte Chemie.

Для репликации SARS-CoV-2 РНК вируса транслируется в белковую цепь, после чего протеаза делит ее на отдельные компоненты. Ученые исследовали структуру протеазы, и выяснили принцип ее работы. Это даст возможность создать большое число потенциальных ингибиторов, которые могут прочно связываться с ферментом и блокировать его активный сайт.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла регистрацию в еще одной стране. Препарат получил одобрение в Ираке. Кроме того, регистрация вакцины успешно завершилась в Лаосе и Шри-Ланке. В целом уже 45 стран мира зарегистрировали вакцину российского производства для применения на своих гражданах.