Цветков объяснил, как соцсети должны бороться с опасным для детей контентом

Москва, 4 марта. Председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал ФАН, как именно социальные сети могут действовать в случаях с подталкиванием подростков к самоубийству.

«Полностью согласен, надо с этим бороться, и к ответственности следует привлекать не только исполнителей, тех, кто ведет эти переписки в Сети и размещает контент, но и инициаторов и организаторов искать, от кого идут все эти идеи, идейных вдохновителей. Не исключаю и многозначащую цепочку в определенных случаях», — заявил Цветков.

Общественный деятель подчеркнул, что руководство соцсетей «не должно быть в стороне от этой борьбы» и обязано нести полную ответственность за размещение на их платформах незаконного контента.

«Удалять контент такого рода, например, не позднее двенадцати, а лучше — шести часов с момента размещения или вообще в режиме реального времени, и направлять уведомление в полицию со всеми данными, имеющимися у них. Все это они могут делать на программном уровне, просто нужна четкая схема действий и ответственность за ее невыполнение», — уточнил он.

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» отметил, что Интернет уже проник во все сферы человеческой жизни. В связи с этим в Сети должны соблюдаться не только обычные законы и формальные юридические правила, но и моральные законы общества.

Глава государства также обратил внимание на тот факт, что в Сети злоумышленники используют детей как инструмент для достижения своих целей. Они даже умудряются зарабатывать на запрещенном контенте, размещая на своих страницах в соцсетях рекламу.

Как сообщал ФАН, председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн объявил о создании межфракционной рабочей группе по противодействию киберпреступности.