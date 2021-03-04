Депутата исключили из партии Порошенко за выступление на русском языке

Киев, 4 марта. Депутата Харьковского областного совета от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Александра Дорошенко исключили за выступление на русском языке.

«Из-за отсутствия аргументативных объяснений и несогласия между Дорошенко и партией принято решение исключить депутата из фракции за нарушение «Закона о языке» применять в дальнейшем порядке императивного мандата», — сообщается на странице харьковского отделения партии в Facebook.

На странице «Европейской солидарности» в соцсети отмечалось, что действия депутата противоречат идеологическим принципам партии.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к жителям Крыма на русском языке вывело из себя общественника Александра Скубченко. Как ранее написал в Facebook Скубченко, свое выступление для жителей полуострова Зеленский должен был закончить фразой, что Украина ждет «возвращения» людей в тотальную «украинизацию».