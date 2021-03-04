Пластические хирурги рассказали о популярных процедурах у мужчин

Москва, 4 марта. Мужчины, как и женщины, тоже обращаются к пластическим хирургам, хоть и делают это реже. Чаще всего это объясняется желанием быть здоровым, а не из эстетических соображений.

Самыми популярными пластическими процедурами у мужчин являются удаление избыточной кожи вокруг глаз и решение проблем с носовым дыханием. Об этом рассказала главный внештатный специалист — пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова на телеканале «Доктор».

«Вот основные мужские запросы. Потому что мужчины предпочитают быть здоровыми, кожа вокруг глаз — это зрение, свободное носовое дыхание — это качество насыщения кислородом вашего организма», — сказала специалист.

Помимо этого, мужчины обращаются к пластическим хирургам из-за гинекомастии, которая выражается в увеличении мужских молочных желез. Такая патология характерна для тех, кто занимается спортом и принимает гормоны, отметил заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Олег Никитин.

Ранее ФАН назвал топ-5 жертв пластических операций. Среди них были выделены американская актриса и модель Деми Мур, одна из самых скандальных американских моделей 70-х годов Дженис Дикинсон, актер Микки Рурк, французская актриса Эммануэль Беар, американская актриса Памела Андерсон.