Министр обороны Белоруссии прибыл в Россию для переговоров

Москва, 4 марта. Глава белорусского Минобороны, генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Россию с рабочим визитом.

Виктор Хренин нанес рабочий визит в Россию с целью обсудить военное сотрудничество двух стран. Об этом заявили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

«В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав ведомств, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества», — рассказали в ведомстве.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее назвал глупыми разговоры о слиянии России и Белоруссии. Разговор с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля шел в контексте Союзного государства. Что касается «выдумок и вранья» в различных источниках о вхождении республики в состав России или слиянии, мир настолько изменился, что было бы просто глупо размышлять в этом направлении, отметил Лукашенко.