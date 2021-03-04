РКН хочет обязать соцсети устанавливать счетчик суточной посещаемости пользователей

Москва, 4 марта. Роскомнадзор предложил устанавливать счетчики посещаемости пользователей в соцсетях.

Согласно замыслу РКН, соцсети должны будут устанавливать специальное ПО, которое будет считать количество пользователей в сутки, чтобы определять, попадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещенного контента. Такой законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

В России с 1 февраля вступили в силу поправки к закону «Об информации...». Согласно этим поправкам, социальные сети с аудиторией более 500 тысяч человек в сутки должны самостоятельно блокировать запрещенный контент.

Ранее сообщалось, что Twitter может получить штрафы до 13,5 миллиарда рублей за запрещенный контент. Роскомнадзор сообщал, что Twitter не удаляет такой контент с 2017 года. В материалах, опубликованных в соцсети, содержалась запрещенная информация, в том числе о способах и методах разработки наркотических веществ. Всего за последние несколько лет Twitter не удалил 2862 публикации с незаконными материалами.