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Алексей Глызин разоткровенничался о вечеринках в номерах Пугачевой

Алексей Глызин разоткровенничался о вечеринках в номерах Пугачевой

Москва, 4 марта. Певец Алексей Глызин откровенно рассказал о «веселых вечеринках» в гостиничных номерах Аллы Пугачевой и «разрыве» с Примадонной.

До того как стать популярным на весь Советский Союз в составе ансамбля «Веселые ребята», Глызин принимал участие в работе коллектива «Ритм» и аккомпанировал Пугачевой. В интервью программе «Легенда» на канале RTVI музыкант признался, что период работы с Примадонной стал для него одним из самых ярких этапов в жизни.

При этом к певице он попал случайно. О том, что Пугачева ищет музыкантов, ему рассказал друг Виталий Любезнов, работавший у Аллы Борисовны гитаристом. От других претендентов Глызина выгодно отличало наличие американской гитары Gibson Les Paul.

«Это была очень редкая возможность играть на профессиональных инструментах, и я пришел. Алла на все это посмотрела, послушала и говорит: «Ладно, годится». И я начал работать в ее коллективе», — вспоминает певец.

Алексей Глызин разоткровенничался о вечеринках в номерах Пугачевой

По его словам, Пугачева в то время собирала всех своих музыкантов в своем люксе, где устраивались «веселые вечеринки».

«Был очень дружный коллектив. Все, конечно, боготворили, обожали нашу богиню Аллу. Она в тот период времени была очень демократичной: когда надо было быть жесткой, была жесткой, но мы всегда оставались вместе. Мы жили, как одна большая дружная семья», — рассказал Глызин.

Вскоре музыканту подвернулась выгодная работа: его пригласили в ансамбль «Веселые ребята», а значит нужно было расстаться с Примадонной. 

«Зашел после концерта к ней в гримерку и сказал: «Алла, такая история, меня пригласили в «Веселые ребята». И она отреагировала без слез и скандалов, ответив: «Благословляю». Мы обнялись, и я пошел», — резюмировал Глызин.

Алексей Глызин разоткровенничался о вечеринках в номерах Пугачевой

Ранее ФАН озвучил топ-5 самых дорогих домов российских звезд. Первое место в рейтинге безоговорочно занимает замок Пугачевой и юмориста Максима Галкина в подмосковном поселке Грязь.

Его площадь составляет 2,3 тыс. квадратных метров. Площадь земли, на которой располагается замок, составляет один гектар. По некоторым сведениям, дом был построен за 10 млн долларов.

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