Новак заявил, что ОПЕК+ не должна допустить перегрева на рынке нефти

Москва, 4 марта. Странам — участницам ОПЕК+ надо следить за мировым нефтяным рынком, чтобы не допустить его перегрева, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» вице-премьер России Александр Новак.

«Надо внимательно смотреть за тем, чтобы перегрева не было на рынке, с тем, чтобы цены не были завышены, и чтобы они отражали реальный баланс спроса и предложения, интересы производителей, интересы потребителей», — подчеркнул Новак.

Вице-премьер РФ также выразил надежду на то, что дальнейшая ситуация на нефтяном рынке будет более стабильна.

Решения стран ОПЕК+ по поводу уровня добычи нефти в апреле привели к росту цен на нее на 5%, что говорит о постепенном восстановлении рынка, считает Новак. По его словам, снижению коммерческих запасов нефти способствует именно дефицит сырья.

В январе ОПЕК опубликовала отчет, согласно которому глобальный спрос на нефть в нынешнем году восстановится на 5,9 млн баррелей в сутки и достигнет 95,9 млн. Спрос по итогам прошлого года упал на 9,8 млн баррелей в сутки (до 90 млн).