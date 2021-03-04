«Не хочу, чтобы меня кто-то добивался»: Милославская высказалась об ухажерах

Москва, 4 марта. Сыгравшая одну из главных ролей в фильме «Рашн юг» Стася Милославская рассказала об отношении к молодым людям, которые пытаются «добиться» девушки.

В киноленте актриса предстала в образе героини, расположения которой добиваются несколько поклонников. Но в реальности 25-летняя звезда выступает против безрассудных поступков молодых людей, пытающихся вызвать симпатию или впечатлить возлюбленную.

«Я бы не хотела, чтобы меня добивались. Мне не кажется это привлекательным, когда меня добивается мужчина. Но каким-то девушкам это нравится. И таких, как мне кажется, очень много. Поэтому эти способы и работают», — цитирует Милославскую Teleprogramma.pro.

В реальной жизни артистка не допустила бы показанной в фильме «Рашн юг» ситуации, когда встречали друг друга поклонники ее героини.

Звезда также рассказала о своем отношении к показанным в картине двум свадьбам. Милославской сложно понять, почему невесты в такой радостный день добавляют себе трудности в виде неудобных каблуков и тяжелого платья. На своей свадьбе артистка хотела бы более камерной и душевной атмосферы.

Милославская более года состоит в отношениях с актером Александром Петровым. Осенью артисты рассказали о своем первом поцелуе. Как оказалось, романтичный момент имел место до того, как они признались друг другу в чувствах.

По словам Петрова и Милославской, их первый поцелуй произошел во время съемок спортивной драмы «Стрельцов». Тогда между актерами были исключительно рабочие отношения, однако по сюжету им предстояло сниматься в романтических сценах. Съемки одной из них предполагались на стадионе. Напряжение актеры решили снять необычным образом.