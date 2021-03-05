Как давление США и ЕС заставило Эрдогана заняться правами человека

2 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обнародовал «План действий в области прав человека», направленный на исправление положения с гражданскими свободами в стране. По словам Эрдогана, озвученная программа будет выполнена в течение двух лет, а конечной целью этой инициативы является принятие новой конституции.

Некоторые скептики уверены, что идея турецкого президента связана с попытками Анкары наладить отношения с Западом. Однако они считают, что Эрдоган не сможет оправдать ни свои ожидания, ни ожидания Евросоюза и США.

Специалисты Центра нарушений прав человека разбираются, что представляет собой новая правозащитная концепция, представленная турецким президентом, а также рассказывают, чем вызвано желание Эрдогана демократизировать имидж современной Турции.

В своем выступлении с представлением «Плана действий в области прав человека», которое продлилось около часа, Эрдоган пообещал ускорить судебные разбирательства, повысить эффективность работы правозащитных организаций, предоставить меньшинствам право брать оплачиваемый отпуск во время немусульманских праздников. Кроме того, лидер заявил о намерениях ограничить насилие в отношении женщин, гарантировать, что сотрудники правоохранительных органов будут обучены соблюдению прав человека, а также улучшить положение дел со свободой прессы (что теоретически могло бы защитить сотрудников местных СМИ).

«Чтобы повысить уровень свободы слова и печати, Турция разработает меры по облегчению профессиональной деятельности журналистов», — сказал он.

Турецкий президент отметил, что страна будет делать то, что требуется в соответствии с соглашением между ЕС и Турцией, принятым в 2016 году. Главной целью этого документа является обеспечение безвизового режима для граждан Турции в Шенгенской зоне.

Согласно официальному плану действий правительства в области защиты прав человека, никто не может быть лишен свободы из-за критики и мнения. Эрдоган добавил, что новые правила будут применяться «до тех пор, пока одни люди не начнут уважать личные права других».

Президент выразил уверенность, что реформы укрепят верховенство закона и улучшат деловой климат. Это может говорить о желании Анкары привлечь иностранные инвестиции, которые покинули Турцию из-за опасений по поводу ее экономической и внешней политики после попытки госпереворота 2016 года и последовавших за ним репрессий.

«Государство будет защищать и расширять свободу предпринимательства и работы в рамках принципов свободного рынка, основанного на конкуренции», — также заявил Эрдоган.

Он отметил, что Турция сформирует независимую комиссию по контролю за соблюдением прав человека в тюрьмах, отменит сроки давности для обвиняемых в пытках, приведет правила защиты данных в соответствие со стандартами ЕС и разрешит тяжелобольным, пожилым и инвалидам отбывать тюремное заключение дома.

Кроме этого, Эрдоган пообещал изменить законодательство, регулирующее выборы и деятельность политических партий.

После неудавшейся попытки государственного переворота в 2016 году более 90 тысяч турецких граждан были заключены в тюрьмы или арестованы, более полутора тысяч неправительственных организаций закрыты, а сотни журналистов и десятки оппозиционных политиков попали под стражу. В результате правительственных указов были уволены десятки тысяч человек, среди которых более шести тысяч преподавателей вузов, более четырех тысяч судей и прокуроров. Также были закрыты около двухсот СМИ.

В 2017 году в стране прошел референдум, наделивший турецкого президента более широкими полномочиями. Эрдоган упразднил должность премьер-министра и получил возможность напрямую назначать высших должностных лиц, в том числе министров. Он также получил право вмешиваться в судебную систему и вводить чрезвычайное положение.

Спустя год Эрдоган принял участие в президентских выборах, и, победив в них, усилил политический контроль над страной. В результате этих процессов Европейский союз заморозил переговоры по заявке Турции на присоединение к блоку, сославшись на ухудшение положения с соблюдением прав человека на территории данного государства.

В настоящий момент Турция занимает 32 место из 100 в рейтинге наименее свободных стран Freedom House. Его авторы заявляют, что правящая партия «пренебрегает политическими правами и гражданскими свободами».

«Если просто сказать, что суды станут более независимыми, они не станут более независимыми», — считает Эмма Синклер-Уэбб, директор Human Rights Watch в Турции.

По ее мнению, «план действий» Эрдогана не решит вопросов произвольных задержаний, судебных преследований и обвинительных приговоров без доказательств, которые в последние годы наблюдаются в Турции.

«Это страна, где по «закону о терроризме» заключены в тюрьмы десятки тысяч людей, которых ни в коем случае нельзя было ни сажать в тюрьму, ни даже привлекать к ответственности», — заявляет Синклер-Уэбб.

По словам правозащитницы, в первую очередь Анкаре следовало бы решить проблему «грубого злоупотребления» законом о терроризме.

Пока осужденные по этой статье не будут освобождены и с них не будут сняты «фиктивные» обвинения, «ни один план действий в области прав человека не будет чем-то большим, чем просто бумага, на которой он написан», заявила Синклер-Уэбб информационному агентству Reuters.

Главными заключенными, которые находятся под пристальным вниманием западных правозащитников, являются филантроп Осман Кавала и экс-глава курдской оппозиционной Народной демократической партии (HDP) Селахаттин Демирташ. Для оппозиции и западных правозащитников решение об освобождении Кавалы и Демирташа могло бы послужить доказательством искренности турецкого руководства в намерении реализовать «План действий в области прав человека».

Демирташ находится в тюрьме с момента ареста в ноябре 2016 года по обвинению в терроризме. Кавала попал за решетку в октябре 2017 года. Он обвиняется в связях с организаторами переворота, а также в финансировании антиправительственных протестов 2013 года в Стамбуле.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно заявлял о нарушении прав Кавалы и Демирташа, присуждал им компенсации и требовал их немедленного освобождения.

Ссылаясь на статью 10 Европейской конвенции по правам человека, Демирташ жаловался на нарушение его права на свободу выражения мнения. Политик заявлял об отсутствии доказательств, дававших основания подозревать его в совершении уголовного преступления, и, соответственно, для содержания его под стражей.

AİHM kararı sonra ilk tahliye talebi: Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraza rethttps://t.co/JkdbW5Eyqr pic.twitter.com/efkYYRZH9W — Diken (@DikenComTr) December 26, 2020

ЕСПЧ в конце декабря 2020 года признал нарушения по статьям 5, 10, 18, а также статье 3 Протокола №1 Конвенции. По постановлению Страсбургского суда в пользу политика должно быть выплачено 3,5 тысячи евро в качестве компенсации материального ущерба, 25 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и 31,9 тысячи евро в счет погашения судебных издержек.

По делу Кавалы ЕСПЧ принял промежуточную резолюцию, в которой потребовал от руководства Турции немедленно освободить заключенного. Анкара также проигнорировала решение ЕСПЧ от 2019 года об освобождении активиста.

Комитет министров Совета Европы в начале декабря прошлого года принял решение вернуться к делу Кавалы на заседании по контролю за исполнением постановлений ЕСПЧ. Оно должно состояться в марте 2021 года.

По мнению лидера турецкой оппозиции и главы Республиканской народной партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, обещания Эрдогана в области прав человека не заслуживают доверия.

«Существует 180-градусная разница между тем, что он говорит, и тем, что он делает. Следовательно, все, что говорит Эрдоган, не заслуживает доверия. Люди видят всю эту несправедливость в своей повседневной жизни», — заявил он.

По словам Кылычдароглу, все, что описано в плане, уже есть во всех международных конвенциях, законах и конституционных текстах.

«Важно оживить и так существующие законы. Они говорят о судебной независимости. Всем известно, что судебная власть не является независимой в Турции», — сказал он.

Известный турецкий юрист Тургут Казан в комментарии газете Cumhuriyet отметил, что его удивляют новые инициативы, так как в Турции не применяются существующие законы.

«План действий по правам человека, объявленный Эрдоганом, заставляет меня смеяться и пугает одновременно. Я смеюсь, потому что все, что предложено турецким президентом, и так уже присутствует в конституции. А боюсь я потому, что мы видели, что натворили те, кто говорит о реформах», — заявил юрист.

Адвокат Серкан Гюнель в интервью турецким СМИ заявил, что, судя по заявлениям Эрдогана, озвученные им 11 основных принципов — это не что-то новое, а заимствование из «Великой хартии вольностей» и Декларации прав человека Организации Объединенных Наций.

«Кроме слов хотелось быть увидеть конкретные действия. Однако за 20-летнее правление «Партии справедливости и развития» (ПСР), особенно последних 12 лет, хороших примеров мы не наблюдали», — добавил он.

Поспешную инициативу Эрдогана убедить всех в искренних намерениях решить вопрос с правами человека в Турции эксперты объясняют желанием президента исправить несколько возникших проблем.

Во-первых, необходимо наладить отношения с ЕС и США, а также снизить давление с их стороны. Во-вторых, привлечь инвестиции и изменить ситуацию в стране после нескольких лет экономического спада и нестабильности во внутренних делах.

Запад в лице США и Европейского союза ввел незначительные санкции в отношении Турции в прошлом году. При этом сохраняется угроза более серьезных последствий, если Анкара продолжит двигаться в направлении, которое западные страны оценивают как «недемократическое».

За день до выступления Эрдогана с «Планом действий в области прав человека» 178 членов Палаты представителей в США направили госсекретарю Энтони Блинкену письмо. В нем они призвали администрацию президента Джо Байдена обратить внимание на «тревожные» вопросы прав человека в Турции, когда он будет формулировать свою политику в отношении Анкары.

«Стратегическим вопросам по праву уделяется значительное внимание в наших двусторонних отношениях, но серьезные нарушения прав человека и отступление от демократии, происходящие в Турции, также вызывают серьезную озабоченность», — говорится в письме.

Во время выступления Эрдогана в зале, по приглашению канцелярии президента, присутствовали послы нескольких стран ЕС. Это подтверждает, что турецкий лидер хотел, чтобы его стремление улучшить отношения с западными партнерами услышали в Брюсселе.

В январе Эрдоган выразил надежду на то, что Турция «начнет с чистого листа свои отношения с ЕС». Спустя месяц он также заявил, что у Анкары с Вашингтоном намного больше общих интересов, чем разногласий, и предложил укрепить сотрудничество с администрацией Байдена.

В день, когда турецкий президент объявлял о «Плане действий в области прав человека», депутат от его партии Джахит Озкан в парламенте сделал заявление о курдской Народной демократической партии:

«HDP будет закрыта как юридически, так и политически».

???? AKP Grup Başkanvekili Özkan “HDP hem siyasi olarak hem de hukuken kapanacaktır, yani milletimizin vicdanında kapanacaktır” dedi. https://t.co/2jJIwCsq92 pic.twitter.com/mWieFHw2Si — TR ???? Güɴᴅᴇᴍ (@TR__Gundem) March 2, 2021

Таким образом турецкое правительство закрывает любой курдской партии дорогу в парламент.

Комментарии экспертов, турецких политиков и юристов, а также реальная ситуация в Турции, говорят о том, что Реджеп Тайип Эрдоган в действительности не намерен заниматься правами человека в стране. Внутри ему уже не верят. Президента интересует то, как его воспримет Запад, который усиливает давление и наказания формально из-за нарушений прав человека в стране, а в действительности из-за того, что Анкара отдаляется от орбиты его влияния. Поэтому турецкому лидеру необходимо было показать, что он якобы заинтересован в улучшении климата в стране и готов к дальнейшему сотрудничеству. Однако поверят ли этому представлению в Вашингтоне, покажет время.