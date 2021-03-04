Банги, 4 марта. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) продавали на черных рынках в Центральноафриканской Республике и за границей человеческие органы.

Портал Nouvelles+ сообщил, что информация об этих жутких преступлениях подтвердилась после освобождения от бандформирований нескольких регионов страны. Правительственные войска (FACA) также зафиксировали многие другие преступления и нарушения прав человека.

По предварительным данным, жертвами «черных трансплантологов» из CPC становились молодые люди. Их похищали, а позже тела находили в ближайших лесах без жизненно важных органов.

По мнению местных жителей, продавая органы людей, радикалы финансировали свои отряды и оплачивали услуги наемников из Чада. Хотя куда чаще мирные граждане на подконтрольных боевикам территориях сталкивались с обычным грабежом и мародерством.

Еще одним способом заработка для банформирований граждане назвали использование рабского труда и добычу полезных ископаемых. Бандиты заставляли работать центральноафриканцев на алмазных и золотых рудниках.

Боевики «Коалиции патриотов за перемены» терпят одно поражение за другим. Военнослужащие FACA, обученные российскими инструкторами, освобождают территории, захваченные CPC. В отвоеванных городах восстанавливается порядок, а полиция и жандармерия при помощи специалистов из РФ обеспечивают безопасность гражданских лиц. Население полностью одобряет действия армии ЦАР: в столице страны Банги ежедневно проходят марши в поддержку военнослужащих.