Разочарованный в шоу-бизнесе Дава потерял свою мечту

Москва, 4 марта. Несмотря на явные творческие успехи, блогер Дава Манукян загрустил, посетовав, что ему надоели реалии российского шоу-бизнеса.

В сторис на своей странице в Instagram Дава опубликовал на черном фоне обращение то ли к поклонникам, то ли к каким-то конкретным лицам, а может и к своей бывшей возлюбленной Ольге Бузовой.

«Вроде все просто, а [совсем] не просто. Вроде нужно бы и высказаться, а вроде и нельзя. Короче, на душе столько всего. Надеюсь, когда-нибудь посидим вместе и поговорим душевно. Б...й шоу-бизнес. У нас, в Новосибирске, все проще... Когда идешь к мечте, а мечта паленая», — написал он.

В конце января певица и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова сразу после празднования своего дня рождения объявила о расставании с Давой, обвинив его в неверности и даже насилии. Сам Дава старался хранить молчание.

Несмотря на тяжелый разрыв, сейчас дела блогера идут в гору. Он зарегистрировал ИП как артист, подписал несколько рекламных контрактов, участвует в популярном шоу «Танцы на льду» на федеральном телеканале и даже сделал себе пластическую операцию.

Несколько дней назад стало известно, что Дава смог рассчитаться со старыми долгами в своем родном Новосибирске, исчезнув из базы данных судебных приставов.

Конфликт с местными риелторами длился с 2015 года, когда Манукян перепродал свою недвижимость дважды. После нескольких лет разбирательств, суд встал на сторону риелторов, а Манукяном занялись судебные приставы. В ФССП подтвердили, что блогер «предоставил документы, что вся задолженность погашена».