Сын Авербуха попросил Арзамасову повторить для него танец из «Папиных дочек»

Москва, 4 марта. Сын фигуриста Ильи Авербуха Мартин в свой день рождения уговорил молодую супругу отца, актрису Елизавету Арзамасову исполнить для него танец.

Наследник продюсера ледового шоу от фигуристки Ирины Лобачевой отметил 17-летие 3 марта. В честь праздника Мартин попросил молодую мачеху повторить для него танец, который совсем юная Арзамасова исполняла в сериале «Папины дочки». Актриса показала на видео в Instagram, как Мартин уговаривает ее на это.

«Это неповторимо. Это было 13 лет назад! Многое упущено с тех пор. Эта легкость, задор», — упирается артистка.

Сын Авербуха напоминает, что день рождения Арзамасовой совсем скоро — 17 марта. Мартин берет с актрисы обещание, что она все же повторит танец из сериала в этот день. Звезда «Папиных дочек» соглашается, но при условии, что молодой человек присоединится к ней. В итоге сын Авербуха принимает это предложение, и они с молодой мачехой пожимают руки.

Мартин часто весело проводит время в компании отца и его второй супруги. Недавно молодой человек показал, как он, Авербух и Арзамасова вместе исполняют песню в машине.