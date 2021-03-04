В программе «Время покажет» обсудили «новую Шурыгину»

Москва, 4 марта. Новый выпуск передачи «Время покажет» на Первом канале посвящен школьнице из Санкт-Петербурга, которая пригласила к себе шесть парней в гости, а потом заявила об изнасиловании.

Гости эфира обсудили вопрос, можно ли считать девушку «новой Шурыгиной». По словам юриста Михаила Конева, подобные истории стали технологией хайпа. Молодые люди пытаются раскрутить свое имя на преступлении или вранье, как в свое время сделала Диана Шурыгина.

Ведущий программы «Время покажет» и руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко отметил, что сейчас наступает такое время, когда родителям стоит больше беспокоиться за своих мальчиков, а не за девочек.

Проанализировав видео, профессор факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносов Александр Самогян выразил уверенность, что школьница несомненно является жертвой, поскольку не может смотреть в камеру.

Ведущий программы напомнил, что в российском законодательстве существует статья «Оговор», согласно которой клеветнику положен штраф до полумиллиона рублей и исправительные работы. А за изнасилование молодым людям может грозить до 20 лет тюремного заключения. Политолог подчеркнул, что мальчик не может сказать, что его изнасиловала девушка, поскольку ему никто не поверит, однако такие случаи бывают.

Свое мнение выразил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он отметил, что, если потерпевшая напишет заявление на молодого человека, то ему придется еще долго оправдываться и доказывать свою невиновность. Однако в истории со школьницей из Петербурга — заявление писала мама, а сама девушка заявляет, что у нее нет никаких претензий.

Во вторник, 2 марта, в эфире «Время покажет» гости студии обсудили скандальный ролик с подростком, который назвал Адольфа Гитлера своим кумиром.