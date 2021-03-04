Посол России в ЦАР подтвердил позицию Москвы продолжить поддержку FACA

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко встретился с председателем Национальной Ассамблеи Лораном Нгон Баба. Они обсудили текущую ситуацию в республике и позитивные изменения в стране после президентских выборов в декабре прошлого года.

«На встрече обсуждались перспективы развития двусторонних отношений в области экономики и культуры, а также текущая политическая ситуация в стране. Депутат также выразил благодарность Российской Федерации за оказанную военную помощь», – сообщила пресс-служба российского посольства в ЦАР.

Председатель парламента также подтвердил готовность властей ЦАР вести диалог с демократической оппозицией. Но только после полного освобождения территории страны от бандформирований.

По данным оппозиционного издания Le tsunami, на встрече российский дипломат подтвердил позицию Москвы на полную поддержку Банги в вопросе борьбы с боевиками и бандитами. Россия настаивает на диалоге со всеми политическими силами, кроме экс-президента Франсуа Бозизе и тех, кто запятнал себя поддержкой террористов и участием в преступлениях против народа ЦАР.

Титоренко подтвердил, что российские специалисты продолжат обучение и переподготовку центральноафриканских военнослужащих. А после стабилизации обстановки в ЦАР обе страны наладят тесное сотрудничество в области сельского хозяйства, энергетики, водных ресурсов и в социальной сфере.

Ранее в ООН обратилось правительство Центральноафриканской Республики с просьбой увеличить присутствие многопрофильной миссии международной организации (МИНУСКА) с помощью России.