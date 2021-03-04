Строительство дамбы в Монголии угрожает Торейским озерам в Забайкалье

Чита, 4 марта. Участники круглого стола по проблемам Торейских озер, которым грозит гибель, планируют обратиться в ЮНЕСКО из-за строительства дамбы на реке Ульдза в Монголии.

Соответствующий вопрос также предложили внести в повестку Российско-Монгольской комиссии. Торейские озера в Забайкальском крае наполняются водой в зависимости от водных или безводных периодов. Однако строительство плотины в Монголии может навсегда осушить водоемы.

Участниками круглого стола стали представители правительства региона, главы двух районов и десяти поселений. Они подписали резолюцию, согласно которой к обсуждению необходимо привлечь власти и жителей байкальского района. Кроме того, коалиция собирается подготовить письмо для ЮНЕСКО, сообщает ГТРК «Чита». Строительство дамбы может спровоцировать экологические и социально-экономические проблемы в Забайкалье. Более того, в опасности находятся и монгольские земли, что приведет к уничтожению степной экосистемы и разрушению сельского хозяйства.

Россия опережает большинство стран в области сохранения природы. Прежде всего был откорректирован закон об особо охраняемых природных территориях, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.