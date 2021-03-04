Стрельбы расчетов С-400 и «Панцирей» на конкурсе «Ключи от неба» попали на видео

Петропавловск-Камчатский, 4 марта. Расчеты комплексов С-400 и «Панцирь» провели на Камчатке учебные стрельбы в рамках конкурса профессионального мастерства «Ключи от неба».

Очередные Армейские международные игры пройдут летом этого года, а военнослужащие всех военных округов готовятся к главному событию, борясь за право выйти в финал. На Камчатке расчеты комплексов С-400 и «Панцирь» выполнили ряд задач в рамках конкурса «Ключи от неба». Телеканал «Звезда» опубликовал видеозаписи со стрельб.

Бойцам нужно пройти на своих комплексах по маршруту к месту развертывания. После этого они должны подготовить установки к бою, обнаружить, сопроводить и уничтожить цели. Оценивается скорость и точность всех действий.

Зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения баллистических и аэродинамических целей в радиусе 400 километров. Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» способен уничтожать средства воздушного нападения в непосредственной близости от защищаемых объектов.

ЗСР С-400 привлекает зарубежных покупателей, что вызывает недовольство США. Федеральное агентство новостей сообщило о том, что Вашингтону пришлось отказаться от санкций против Индии за покупку С-400, чтобы не потерять своих позиции в Азии.