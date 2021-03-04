Мерфи признался, что его заставили взять белого актера в фильм «Поездка в Америку»

Лос-Анджелес, 4 марта. Незадолго до премьеры сиквела популярного фильма «Поездка в Америку» исполнитель главной роли Эдди Мерфи рассказал, что его буквально заставили взять белого актера в проект.

Фильм для Мерфи стал своеобразным детищем, ведь он не только сыграл в нем главную роль, но еще и написал сценарий. Поэтому давление артист прекрасно ощутил на себе. Интервью с актером появилось на YouTube-канале Джимми Киммела.

Продюсеры откровенно говорили, что их фильм получается «слишком черным», в связи с чем вынудили найти белого актера. Свой выбор Мерфи и его коллега Арсенио Холл остановили на комедийном актере Луи Андерсоне.

«Мне очень нравится Луи, но нас будто заставили позвать его. Нас вынудили пригласить белого актера, потому что в фильме должен быть кто-то белый. Тогда мы подумали о том, кто у нас есть смешной рядом? Луи. Мы знали его, он классный. Так он и попал в фильм», — поделился воспоминания голливудский актер.

В своем недавнем интервью Эдди Мерфи назвал фильм «Поездка в Америку», который вышел на экраны в 1998 году уникальным. По его словам, у темнокожих артистов не так много подобных проектов, поскольку в основном они представлены в более тяжелых фильмах. Актер добавил, что его фильм совсем не о расе.

Недавно сервис Amazon опубликовал второй трейлер сиквела «Поездка в Америку», действия в фильме разворачиваются спустя 30 лет после первой части. Премьера состоится 5 марта на сервисе.