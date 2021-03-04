ПФР назвал россиянам условия получения 15 тысяч рублей в марте

Москва, 4 марта. Некоторым категориям жителей России для получения социальной выплаты с марта необходимо будет подавать заявление, рассказали в Пенсионном фонде РФ.

Беззаявительный порядок подачи заявлений на оформление пособий в 15 тысяч рублей закончился 2 марта. В Пенсионном фонде России рассказали гражданам, как действовать, чтобы получить полагающиеся деньги.

Речь идет о предоставлении детского пособия из средств материнского капитала. Сделать это семьи могут, обратившись в Пенсионный фонд, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, либо через портал «Госуслуги».

Основными критериями для получения выплаты является рождение или усыновление второго ребенка после 2018 года, наличие дохода ниже величины двух прожиточных минимумов, а также российское гражданство у матери и ребенка, пишет «ФедералПресс».