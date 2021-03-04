Российских журналистов на курсах самообороны научат отбиваться газетами

Москва, 4 марта. Бесплатные курсы самообороны для сотрудников СМИ могут появиться в России. Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев рассказал об этой инициативе.

По словам Соловьева, в регионах наблюдается большое количество случаев нарушения прав журналистов, в числе которых угрозы, нападения и избиения. Председатель объединения отметил, что когда-то уже существовала традиция проведения курсов обучения журналистов самообороне.

«И мы решили ее возобновить. Нужно уметь отбиться, например, газетой или ручкой, применить какой-то прием, даже психологический. Преподавать будут очень серьезные ребята из объединений разнообразных видов борьбы с черными поясами», — заявил Соловьев в эфире «Радио 1».

Мастер-классы будут проводиться для журналистов со всех городов страны. Сначала приемы целый день планируется показывать в каком-нибудь зале, а затем работники СМИ будут в течение месяца отрабатывать выученное до уровня инстинктов. Таким образом журналисты будут понимать, как необходимо вести себя в экстремальных ситуациях.

В России также может появиться биржа труда для помощи сотрудникам СМИ, которые остались без работы в период пандемии коронавируса. Сервис планируют запустить на официальном сайте СЖР.