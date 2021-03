Почему миротворцы не защитили сербов и церковь в Косово — интервью с настоятелем монастыря Высокие Дечаны

В июне 1999 года в Косово и Метохию вошли отряды миротворческих сил KFOR, которые должны были обеспечить мир и стабильность в регионе. Однако за время действия миссии на территории края были убиты и похищены сотни сербов, тысячи были изгнаны из своих домов. Чтобы не осталось и намека на то, что исторически самопровозглашенная Республика Косово была исконно сербской землей, косовские албанцы грабили и разрушали и православные святыни.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей обсудили роль миротворческого контингента в урегулировании конфликта и причины провала миссии KFOR с архимандритом Саввой Яньичем, настоятелем главной православной святыни в Косово.

За последний год сербское население Косова и Метохии подверглось 54 нападениям со стороны албанских экстремистов — и никто из представителей международного сообщества в крае это не предотвратил. Как бы вы оценили нынешнюю ситуацию в крае с точки зрения безопасности для сербов?

Да, я вынужден сказать, что обстановка для сербов и представителей других неалбанских национальностей на Косово и Метохии весьма тяжелая. Особенно для сербского народа, потому что мы подвергаемся значительному числу нападений в последнее время — уже не с той интенсивностью, как ранее, но все же они вызывают опасения в плане нашего дальнейшего проживания здесь.

Вынужден сказать, что межэтническая ситуация между сербами и албанцами серьезно усугублена риторикой, которая звучит с албанской стороны в Косово — это непосредственно связано с их предвыборной кампанией, в которой развивается этот антисербский нарратив. В рамках этого нарратива режим, существовавший 20 лет назад, отождествляется с целым народом и даже с Сербской православной церковью.

Существует тенденция — взвалить на сербский народ коллективную вину, или даже предусмотреть «право на коллективную кровную месть». А это чрезвычайно опасно, ведь открывает возможности повторения инцидентов и в дальнейшем. Нам очень жаль, что представители стран Запада не реагируют более остро на подобные проявления антисербской риторики.

В самые тяжелые моменты для сербов в Косово вы были здесь и все видели своими глазами. Как вы считаете, почему приход миротворческих сил KFOR не предотвратил изгнание сербов из края в 1999 году?

Должен отметить, что это стечение сразу нескольких обстоятельств. Существовало некоторое согласие на Западе о том, что не стоит прямо противостоять действиям представителей Освободительной армии Косово (UÇK). Подразделения официально были расформированы, но еще вооружены. Делалось это во избежание конфликта с силами НАТО, поскольку UÇK неофициально сохранилась в виде различных экстремистских организаций, и они продолжили преследовать сербское население — нападать, похищать людей, убивать, уничтожать церкви и монастыри. И это носило систематический характер.

Некоторые западные СМИ освещали ситуацию. Однако, к сожалению, они лишь постоянно говорили, что нападения «неприемлемы, но понятны». Это давало своего рода «зеленый свет» для продолжения нападений. Также и само руководство ООН не было достаточно активно и оказалось подконтрольно ряду стран. Они играли ключевую роль в миротворческой миссии — вместо Совета безопасности, который не мог оказывать особое влияние на происходящее.

В тот ключевой период миротворческая миссия в Косово провалилась — она попросту не исполнила свой настоящий долг. В отличие от Боснии и Герцеговины, куда миротворцы были введены после Дейтонского соглашения. Там довольно быстро установился какой-никакой мир, и не было стольких актов насилия и уничтожения религиозных объектов.

В Косово и Метохии ситуация была иная. Несмотря на усилия отдельных контингентов KFOR (особенно я бы выделил итальянских представителей, которые внесли значительный вклад в дело защиты сербского населения), в целом, миссия в первые годы не дала никаких результатов. А к власти в реальности пришли представители UÇK, которые продолжили выступать с антисербскими нарративами и подстрекать к дальнейшим нападениям — что в итоге и привело к погрому в 2004-м году.

Эта миротворческая миссия останется в истории как провалившаяся. На практике она привела к этническим чисткам сербского народа, ведь две трети сербов были изгнаны из Косово и Метохии, из Приштины, где проживало 40 000 сербов. К сожалению, Запад остался абсолютно равнодушен к этому.

От косовских сербов приходилось даже слышать, что погром в марте 2004 года фактически произошел с молчаливого согласия KFOR, поскольку зачастую миротворцы приходили к жителям заранее с требованием эвакуации в связи с готовящимися нападениями.

Очень сложно сказать, что произошло на самом деле, но все представители международного сообщества в тот момент согласились, что речь шла об организованном погроме. Позднее это отношение изменилось — больше не говорили о том, что он был продуман заранее, ведь организаторы так и не были найдены.

Однако после были опубликованы отдельные депеши западных разведывательных служб. Среди них была и депеша БНД от 2005 года, в которой немецкая разведка раскрывает информацию о том, что за погромом стоят ведущие боевики UÇK, которые тогда были и политическими лидерами. Разумеется, они были отлично осведомлены о функционировании албанских криминальных и экстремистских кругов — криминал и экстремизм здесь идут рука об руку вместе все 20 лет, и именно они и привели к постоянным страданиям сербов все эти годы и уничтожению наших святынь.

My #map of destroyed and heavily damaged #Serb #Orthodox churches and monasteries by #Albanian separatist on #Kosovo & #Metohija in period of 1991-2004.



Today, #Albanians claim that those churches are their heritage.#NoKosovoUnesco #Serbia #Космет #Србија #KosovoIsBeautiful pic.twitter.com/Mw6FFml6RW