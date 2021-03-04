Водитель ВАЗа переехал лежащего на дороге мужчину под Белгородом

Белгород, 4 марта. Смертельная авария произошла в селе Мелихово Корочанского района — ВАЗ переехал мужчину, лежащего на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

За рулем отечественного автомобиля находился 18-летний водитель. По предварительным данным правоохранителей, он превысил скоростной режим и не справился с управлением, переехав 48-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина погиб на месте до прибытия скорой помощи.

Жители Гатчинской области обнаружили на дороге сбитого пешехода, сообщал ранее ФАН. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но он умер по пути в больницу. По словам фельдшера, в районе АЗС мужчину сбил неустановленный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия и бросил его умирать.