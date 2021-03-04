Минобороны РФ пополнило бюджет на 6,5 млрд рублей за счет утилизации устаревшей техники

Москва, 4 марта. Министерство обороны Российской Федерации заработало миллиарды рублей на избавлении от устаревшего и непригодного военного имущества.

Об этом в ходе селекторного совещания оборонного ведомства сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«В соответствии с государственным оборонным заказом на 2020 год было заключено 59 контрактов на передачу предприятиям промышленности имущества, не имеющего перспектив дальнейшего применения в Вооруженных силах», - отметил министр обороны РФ.

По итогам сделок государство получило 1 миллиард 680 миллионов рублей.

Также Сергей Шойгу отметил, что работа по утилизации военного имущества, пришедшего в негодность, оказалась весьма эффективной. В 2020 году с территорий воинских частей вывезено 242 тысячи тонн металлолома, что на 62 процента больше, чем в 2019 году.

По итогам утилизации устаревшего и непригодного имущества федеральный бюджет пополнился на 6,5 миллиарда рублей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о поставке в следующем году опытно-промышленной партии бронетехники, созданной на базе универсальной боевой платформы «Армата»