Жители Порт-Судана пожаловались на аморальное поведение американских моряков

Хартум, 4 марта. Жителей Порт-Судана обеспокоило присутствие в городе американских моряков, поведение которых не соответствует нормам африканской страны, пишет арабское издание El-hdaf.

Эсминец ВМС США Winston S. Churchill пришвартовался в суданском порту 1 марта. Корабль, в соответствии с мировой практикой, поприветствовали национальные офицеры.

