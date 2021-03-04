Хартум, 4 марта. Жителей Порт-Судана обеспокоило присутствие в городе американских моряков, поведение которых не соответствует нормам африканской страны, пишет арабское издание El-hdaf.

Эсминец ВМС США Winston S. Churchill пришвартовался в суданском порту 1 марта. Корабль, в соответствии с мировой практикой, поприветствовали национальные офицеры.

Таким образом, по словам поверенного в делах США в Судане Брайана Шукана, Вашингтон подал сигнал Хартуму о поддержке демократического развития в африканской стране. США не против усилить военное присутствие в Судане и, возможно, построить американские базы в будущем.

Однако журналисты El-hdaf сомневаются, что Соединенные Штаты рассматривают Хартум как партнера и планируют выстраивать взаимовыгодный, основывающийся на равноправии диалог. Они опасаются, что Вашингтон поддержит терроризм внутри африканской страны, как сделал это в других арабских государствах, чтобы по итогу совершить военное вмешательство под предлогом ликвидации боевиков.

Издание отметило, что американские моряки, прибывшие на эсминце, уже продемонстрировали недружественное отношение к суданцам. Местные жители пожаловались, что те напиваются и инициируют конфликтные ситуации. По словам авторов статьи, это является примером менталитета граждан США, для которых весь мир — колония.

Однако традиции и обычаи Судана разительно отличаются. Страна не приветствует открытые отношения между мужчинами и женщинами. Люди не пристают и не знакомятся друг с другом на улице, как это принято у американцев или европейцев.

При этом военных США защищает дипломатический иммунитет. За любое преступление, совершенное в другой стране, они ответят не по местным законам. Их осудят в США, где совершенно другие правила.

Издание подчеркнуло, что Хартуму, как минимум, следует подать официальную жалобу в связи с поведением экипажа эсминца, даже по закрытым военным каналам между двумя странами, поскольку мимолетный инцидент имел глубокие последствия для местных традиций.

«Отношения Судана с другими странами, включая Соединенные Штаты, должны основываться на взаимном уважении и взаимной выгоде. Сегодня никто не пострадал, но позже мы можем стать свидетелями изнасилований, грабежей или убийств, совершенных американскими моряками. И это может означать митинги против американских баз или посольства США», — говорится в статье El-hdaf.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей подробно разъясняла, как Вашингтон оправдывает наращивание военного присутствия в Судане. Кроме того, редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывала о цели сотрудничества США с Хартумом.