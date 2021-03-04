Психолог научила российских женщин-начальниц завоевывать авторитет в коллективе

Москва, 4 марта. Бизнес-коуч Наталья Осетрова дала советы женщинам-начальницам, как преодолеть стереотипы и стать авторитетом в коллективе.

Согласно проведенному опросу, более половины россиян не хотели бы работать под началом женщины. Такие результаты показали исследования сотрудников университета «Синергия». Чтобы завоевать доверие и уважение коллектива, нужно уметь грамотно им управлять и объективно реагировать на поступки подчиненных.

Важно, чтобы личные проблемы не отражались на производственном процессе, объяснила в интервью на «Радио 1» психолог Наталья Осетрова. Необходимо познакомиться с каждым сотрудником, также уметь разделять личное отношение от рабочего. Это поможет достойно оценивать вклад каждого человека.

В преддверии Международного женского дня сотрудники ГИБДД и члены Всероссийского общества автомобилистов провели в Санкт-Петербурге праздничную акцию. Они дарили цветы женщинам-водителям.