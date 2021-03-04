Польская компания ведет переговоры с «Роснефтью» о поставках сырья

Варшава, 4 марта. Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen веред переговоры с «Роснефтью» о поставках черного золота. Об этом сообщает пресс-служба Orlen.

Подробности переговоров сторонами пока не раскрываются. Однако в конце февраля истекло действие контракта между «Роснефтью» и компаниями Lotus и Orlen. По оценке аналитиков, прошлый договор позволял Польше экономить на поставках дешевой нефти из России около 200 млн евро каждый год.

Теперь Польша вынуждена закупать сырье либо у мировых трейдеров, либо у Саудовской Аравии. Однако стоимость арабской нефти намного дороже. К тому же польские НПЗ настроены на работу с российскими сортами, а на западном рынке запасы подходящего сырья ограничены.

Переговоры с «Роснефтью» показывают, что власти Польши совершили стратегическую ошибку, отказавшись от российского сырья. Минэнерго республики заключило договор с США о строительстве атомной электростанции. Помимо этого, Варшава рассчитывает на помощь ЕС в переходе на зеленую энергетику. Однако теперь, когда Польше вновь понадобилась российская нефть, Москва может повысить расценки на черное золото.

Польские СМИ ранее отметили, что стремление страны избавиться от «зависимости» от России путем сокращения поставок сырья по выгодным тарифам может стать убыточным для Варшавы. По состоянию на 2019 год, доля российской нефти в НПЗ Польши составляла 66,6%.