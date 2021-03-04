Врач из Одессы объяснила, почему не будет колоться индийской вакциной Covishield

Одесса, 4 марта. Некоторые одесские врачи отказываются от вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом Covishield из-за недоверия к лекарству.

Заведующая отделением инвазивных методов диагностики и лечения Одесского областного медицинского центра Лилия Звягина рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, что готова привиться только когда Украина примет препарат от Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca. Сейчас в стране для массовой вакцинации используют только лекарство Covishield, которое является аналогом AstraZeneca и производится в Индии.

«Важно, чтобы вакцина была качественной… Я для себя решила, что буду ждать Pfizer или оригинальную вакцину AstraZeneca», — объяснила Звягина.

Она добавила, что важно учитывать побочные эффекты, которые могут развиться после вакцинации. Так, в одесской городской клинической инфекционной больнице 26 из 60 сотрудников, которые были указаны в списках на прививку, отказались от инъекции препаратом Covishield.

Ранее сообщалось, что как врачи, так и военные Украины не доверяют вакцине от коронавируса Covishield, которая производится в Индии. Массовая вакцинация, которая должна была начаться в стране с медиков и военных, не имеет успеха.