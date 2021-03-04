Политолог Белашко раскрыл причину любви украинцев к России

Киев, 4 марта. Киевский политолог Сергей Белашко прокомментировал опрос, по результатам которого большинство украинцев признались, что положительно относятся к России.

Пророссийские настроения жителей Украины связаны с тем, что в РФ более благополучная экономическая ситуация в сравнении с Незалежной, считает эксперт. Белашко сравнил объем валового внутреннего продукта Харькова и Белгорода во времена СССР и в 2021 году.

«В четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — говорит аналитик.

Ранее специалисты Киевского международного института социологии опубликовали опрос, в рамках которого поинтересовались, как украинцы относятся к России. По результатам 41% респондентов заявил о положительном отношении к соседней стране.

Специальный корреспондент ФАН Игорь Петрашевич рассказал, что ситуация на Украине развивается в сторону полного беззакония. Преступления на Майдане так и не расследованы, а с приходом новой власти объявлен закон об амнистии, запрещающий расследовать и наказывать радикалов за любые преступления.