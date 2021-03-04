Турция и Азербайджан проведут шестинедельные командно-штабные тренировки

Анкара, 4 марта. Шестинедельные командно-штабные тренировки Азербайджана и Турции состоятся в провинции Испарта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Турции.

Турецкое оборонное ведомство разместило в Twitter информацию о предстоящих совместных военных учениях с Азербайджаном. Отмечается, что в турецкую провинцию Испарту уже прибыло азербайджанское подразделение. Маневры будут продолжаться шесть недель.

В сообщении Минобороны Турции указано, что Анкара с удовольствием продолжает взаимодействие с Азербайджаном по принципу «одна нация — два государства».

Ранее ФАН писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему турецкие власти подвергаются критике со стороны НАТО. Он считает, что причиной является стремление Анкары проводить независимую и национально-ориентированную внешнюю политику.