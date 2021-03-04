Решение по предложениям Дагестана в Совете Федерации примут в середине марта

Махачкала, 4 марта. Окончательный вариант постановления Совета Федерации России, в который войдут предложения дагестанских властей по социально-экономическому развитию региона, будет принят 17 марта на очередном заседании верхней палаты парламента. Предполагается, что в документ войдут все озвученные представителями республики решения.

Постановление будет принято по итогам прошедших в Совете Федерации Дней Республики Дагестан. По словам заместителя председателя СФ Ильяса Умаханова, за несколько дней удалось обсудить множество проблем, волнующих дагестанцев. Теперь предстоит доработать и принять документ в окончательном виде.

«Обсуждался очень широкий круг вопросов, многие из которых вошли в проект постановления, но есть еще время для доработки решения. Окончательно оно будет принято на очередном пленарном заседании Совета Федерации. Там есть вопросы геостратегического характера, строительства социальных объектов, целый блок по поддержке агропромышленного комплекса. Надеемся, что постановление позволит ускорить решение актуальных для региона проблем», — сказал журналистам парламентарий.

Как уточнил врио главы Дагестана Сергей Меликов, документ примут 17 марта. До этого срока в него предстоит внести некоторые корректировки.

«Мы нашли поддержку, но, безусловно, нужны уточнения по некоторым параметрам. Постановление вступит в силу 17 марта, до этого у нас есть время, чтобы его скорректировать», — отметил руководитель региона.

Меликов добавил, что доволен тем, как прошли Дни Дагестана в Совете Федерации. По его словам, в рамках прошедших мероприятий удалось рассмотреть действительно значимые вопросы для республики.

«На заседаниях шести комитетов мы обсуждали вопросы социально-экономического развития Дагестана. В принципе, по всем вопросам сенаторы поддержали наши предложения, которые касаются широкого спектра — от туризма и медицинского обеспечения до стратегических проектов. На всех заседаниях присутствовали представители федеральных органов исполнительной власти. Со стороны министерств и ведомств мы также нашли поддержку», — сказал глава республики.

Дни Дагестана в Совете Федерации России проходили с 1 марта. Они были приурочены к празднованию 100-летия образования Дагестанкой АССР.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана попросили федеральный центр увеличить штатную численность бригад скорой помощи в республике. Для этого требуется разрешение Минздрава России.