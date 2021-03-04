Киев, 4 марта. Несмотря на многолетнее отсутствие господдержки, за 30 лет работы предприятие создало 12 новых двигателей. Об этом заявил руководитель АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

По его словам, завод держится только благодаря той части старых заказчиков, которая хорошо ознакомлена с продукцией предприятия. Основные потребители «Мотор Сич» находятся в Средней Азии, Африке, Латинской Америке и немного в Европе, отметил Богуслаев.

Он подчеркнул, что «Мотор Сич» стал многоплановым предприятием, сохранив при этом высокий научный уровень. Кроме авиационных двигателей, завод только за 30 лет Незалежности создал 12 новых двигателей.

В этой трудной работе серьезную роль принимало государственное предприятие «Ивченко-Прогресс», добавил глава украинского предприятия. Кроме того, «Мотор Сич» является единственным на Украине частным предприятием подобного профиля, которое действует совместно с государственным конструкторским бюро.

«Определенное количество двигателей спроектировано ОКБ «Прогресс» без какой-либо государственной поддержки», — отметил специалист.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел санкции против ряда украинских телеканалов, а также предприятия «Мотор Сич». Это может свидетельствовать о полном контроле США над украинской внешней политикой и субъектностью, полагают аналитики портала «Украина.ру».