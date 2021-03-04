Роскомнадзор выбрал цвет для жилетов журналистов на митингах

Москва, 4 марта. Российские журналисты будут работать на публичных мероприятиях в ярко-зеленых жилетах по рекомендации полиции, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Роскомнадзор выбрал соответствующий цвет после обсуждения с правоохранительными органами. Зеленые жилеты, по мнению специалистов, будет лучше всего видно в темноте. Кроме того, в такой гамме мало кто одевается из обычных граждан. Жилеты другого цвета не имеют таких преимуществ, отметил собеседник «Радио 1». Также на спецодежде будет вышита надпись «Пресса», светящаяся в темноте.

«Мы будем это подробно обсуждать с участием СПЧ, Росгвардии, полиции, журналистских организаций и руководителей СМИ», — заявил Соловьев.

Общепринятый внешний вид журналистов поможет правоохранителям и росгвардейцам не препятствовать работе СМИ. Стражи порядка будут понимать, что человек в этом жилете исполняет профессиональный долг. Работу журналистов на митингах планируют обсудить в Госдуме 10 марта.

Ранее ФАН сообщал, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти остался недоволен решением МВД признать законными задержания корреспондентов на митингах. Сотрудников СМИ отпускали из отделения сразу после установления личности.