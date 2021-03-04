Водитель фургона насмерть сбил идущего по трассе пешехода под Тулой

Тула, 4 марта. Иномарка насмерть сбила пешехода, бредущего по середине проезжей части под Алексином. ДТП произошло в темное время суток.

Мужчина вечером шел по трассе Железня — Алексин. Мужчина брел в темной одежде без светоотражателей. На дороге отсутствовало освещение, сообщает пресс-служба ГИБДД по Тульской области.

Водитель фургона Peugeot не заметил пешехода и сбил его. Пострадавший скончался на месте происшествия. Правоохранители устанавливают личность погибшего.

Еще одно ДТП с летальным исходом произошло в Челябинской области. Столкнулись скорая помощь и внедорожник. В результате аварии скончалась пациентка, сообщало издание URA.RU.