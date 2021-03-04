Москва, 4 марта. Всем кажется, что акцент Соединенных Штатов Америки на зеленой энергетике должен привести к снижению спроса на нефтяные продукты, однако это не так.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на официального представителя Экономического департамента Института энергетики и финансов Марселя Салихова. Рост котировок нефти будет следствием зеленого курса Джо Байдена. Это приведет к пополнению российского бюджета.

Нефтяная промышленность США на протяжении длительного времени демонстрирует не только сверхбыстрые темпы увеличения добычи, но и чрезвычайно высокую эффективность. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Прошлый год был худшим для нефтяного рынка за последнее десятилетие. Цены на нефть упали почти на 30%.

Власти также ухудшают положение американской нефтяной промышленности. Байден намерен оставить отрасль без средств. Его команда сосредоточена на переходе на возобновляемые источники энергии. Это может привести к коллапсу в нефтяном американском секторе, но российские нефтяные компании смогут при этом укрепиться.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что коммерческие запасы нефти в США по итогам завершившейся 26 февраля недели выросли на 4,7% — до 21,6 млн баррелей.