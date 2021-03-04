Бывшая девушка актера Гузуна забрала у него 4 млн рублей и выставила из дома

Москва, 4 марта. Актер Игорь Гузун, игравший Сталина в разных кинопроектах, вынужден ночевать в подвале после расставания с бывшей возлюбленной Ольгой Смирновой.

Без крыши над головой артист остался еще до встречи с Ольгой. Он утверждает, что всегда оставлял имущество бывшим избранницам. Гузун попал в дом престарелых, и после этого его жизнь начала налаживаться. Актер стал получать новые предложения по работе и в соцсетях по переписке познакомился с Ольгой.

Артист перебрался в Королев на съемную квартиру возлюбленной. К тому моменту он успел заработать 4 миллиона рублей и планировал купить собственное жилье.

«Мне хорошо жилось, но я что-то прозевал, ушел в запой от радости. Очнулся и сразу спросил про деньги, а она: «Ничего не знаю, я купила квартиру». Уверен, что она сознательно меня спаивала. Начались скандалы, я требовал вернуть накопления, а она меня выгнала и поменяла все замки», — пожаловался Гузун в программе «На самом деле».

Сама Смирнова по-другому описывает эту ситуацию. По словам женщины, актер превратил ее квартиру в «шалман», а деньги артист ей просто подарил.

Игорь Гузун — не единственный артист, оказывавшийся на улице. Например, звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов признавался, что ему приходилось коротать ночь на скамейке под балконом, когда жена выгоняла его из дома.