Мировой спрос на российское продовольствие растет в 2021 году

Москва, 4 марта. Зарубежные потребители увеличили закупки российского продовольствия, свидетельствуют данные Федерального центра развития экспорта агропромышленного спроса.

С начала года Россия поставила за границу на 35,8% больше сельскохозяйственной продукции, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении прибыль страны увеличилась более чем на 4 млрд долларов. Основными покупателями российской продукции стали Китай, Турция и Египет.

За два месяца 2021 года экспорт российского зерна вырос в 2,1 раза, продажа растительных масел увеличилась на 6,3%, а мяса и молока — на 33,7%. Рыба и морепродукты при этом, наоборот, стали пользоваться меньшим спросом. Их поставки сократились на 25,7% по причине запрета Китая на импорт этой продукции.

Нарастить поставки за границу России позволили рекордные сборы урожая в 2020 году. По данным Российского экспортного центра, в прошлом году несырьевой экспорт РФ достиг 161,3 млрд долларов.

Несмотря на увеличение экспортных поставок, продовольственного дефицита в России не ожидается, отметили ранее в Минпромторге. Представители ведомства также заверили в отсутствии предпосылок для резких скачков цен на внутреннем рынке. О динамике стоимости продуктов в некоторых российских регионах рассказало издание «ФедералПресс».