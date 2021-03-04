Правительство РФ планирует расширить природный заповедник «Утриш» на 15%

Анапа, 4 марта. Территорию государственного природного заповедника «Утриш» планирует расширить Правительство РФ. Площадь увеличат на 15%.

Расширять территорию будут за счет земель лесного и водного фондов, которые прилегают к акватории Черного моря. Площадь с учетом увеличения составит 11 338,76 га. «Утриш» станет единым природным комплексом с самой большой охраняемой территорией акватории Черного моря в РФ.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко, расширение заповедника позволит сохранить уникальные природные комплексы и биологическое разнообразие экосистемы. Также увеличение территории будет способствовать развитию экологического туризма в регионе и в стране в целом.

До этого сообщалось, что Россия представила спецпроект по развитию внутреннего туризма в преддверии Expo-2020. Документ разработало Федеральное агентство по туризму.