Захарова заявила о поставке российской вакцины «Спутника V» в Словакию

Москва, 4 марта. Поставка российской вакцины «Спутник V» от коронавируса вызвала внутриполитический конфликт в Словакии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Поставки вакцины начали осуществлять согласно правительственной заявки Братиславы, отметила Захарова. Россия не присылала контрафакт и не нарушала никаких норм. Дипломат отметила, что Москва зафиксировала «бурную реакцию» после начала поставок. Есть заявления, которые «вызывают недоумение», но также присутствуют благодарность и поддержка от населения Словакии.

«То, что факт поставки российской вакцины вызвали внутриполитические разногласия в Словакии, является, с нашей точки зрения, свидетельством наличия внутриполитических разногласий, в том числе, в оценке России. Каким образом это связано с вакциной — большой вопрос», — отметила Захарова.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович договорился с Москвой о закупке российского «Спутника V», даже не дожидаясь ее регистрации в ЕС.