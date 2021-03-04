Политолог Кедми сравнил с туалетной бумагой «прогноз» США по России

Москва, 4 марта. Израильского политолога Якова Кедми насмешил «прогноз» США о «распаде» России через четыре года.

Ранее аналитическая компания Stratfor выпустила материал, где предположила, что к 2025 году Россия распадется из-за территориальных претензий соседних стран. Как считает Кедми, рассуждения экспертов из США трудно назвать вероятными, ведь до исполнения этого «суждения» осталось всего четыре года.

«Если бы это было в старое время, в сороковые-пятидесятые годы, то я бы использовал этот прогноз до появления туалетной бумаги вместо туалетной бумаги», — рассмеялся политический эксперт Кедми.

По мнению эксперта, территориальные претензии соседних государств являются проблемами этих стран. В пример он привел притязания Токио на Курильские острова. Кедми пошутил, что Япония была бы рада и двум островам, если бы Россия предложила, но такого никогда не произойдет.

Ранее Кедми заявил, что россияне в ближайшее время не должны надеяться на отмену американских санкций. По его мнению, Вашингтон и ЕС отказываться от санкционных мер в отношении Москвы не собираются. Глобальная цель Запада — ослабить РФ как государство и замедлить его развитие, уверен эксперт.