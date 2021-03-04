Разведчики ЦВО России провели учения в трех регионах Сибири

Кемерово, 4 марта. Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения ЦВО России привлечены к учениям, которые проходят на полигонах в трех регионах Сибири.

Разведывательные подразделения ЦВО совершили многокилометровые марши от базового лагеря в тыл условного противника для проведения диверсионных действий. Во время выполнения маневров военнослужащие организовали наблюдательные посты, провели сбор и анализ разведывательной информации. Затем разведчики проникли на особо важные объекты условного противника и заминировали их. Также была отработана тактика отражения атаки «врага» при отходе. Из пункта сбора разведчиков эвакуировали на бронеавтомобилях.

Всего в маневрах приняли участие около 1000 военнослужащих Центрального военного округа и более 50 единиц военной техники. Учения проходили на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва.

Ранее ФАН писал, что подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ЦВО с помощью огнеметов уничтожили легкобронированную технику условного противника на учениях. Всего в маневрах на Чапаевском полигоне приняли участие около 600 военнослужащих и 150 единиц военной техники.