Сомнолог объяснил, почему не все люди могут запоминать сны

Москва, 4 марта. Большинство людей не запоминает собственные сны, а некоторые и вовсе уверены, что не видят их. Врач-сомнолог Елена Царева объяснила, почему так происходит.

По словам специалиста, сохранение снов в памяти зависит от фазы сна, в которой происходит пробуждение человека. Царева рассказала, что люди делятся на две обширные категории: на тех, кто помнит и не помнит, что им приснилось.

«Если проснуться в конце сновидения, тогда сон запоминается. Но можно проснуться и сразу после, потому что сновидение заканчивает сонный цикл, и это момент наиболее физиологичного пробуждения. Специфика в этом», — заявила медик в беседе с «Радио 1».

Эксперт также отметила, что значительная часть здоровых людей все-таки склонна видеть сны. При этом длительность сновидений от общего периода сна занимает около 20-25%. Кроме того, сновидения могут стать эффективным средством при лечении у психотерапевтов.

Сомнолог Алексей Мелехин, в свою очередь, добавил, что чрезмерная зацикленность на соблюдении графика сна может привести к возникновению тревожности и депрессии у человека. Во время сна важно ложиться спать только тогда, когда появляются признаки желания спать.