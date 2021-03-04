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Иностранные наблюдатели и формирование правительства — что произошло в Ливии 4 марта

Иностранные наблюдатели и формирование правительства — что произошло в Ливии 4 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 марта 2021 года.

Штурм Управления административного контроля в Триполи

Глава Управления административного контроля Халед Дау сообщил о штурме штаб-квартиры учреждения. По его словам, нападение совершила вооруженная группировка во главе с Анваром Фараджем Сувейси.

Он также отметил, что формирование вступило в сговор с так называемым Абдаллой Кадербо, которого в ноябре прошлого года уже обвиняли в попытке штурма Управления с другими боевиками. Халед Дау призвал Генерального прокурора расследовать инцидент.

Контрабанда наркотиков и расширение Миссии ЕС по защите границ

МВД ПНС отчиталось о работе по пресечению наркотрафика. Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками конфисковали крупную партию гашиша на ливийско-тунисской границе в районе Налута. Объемы изъятой партии оцениваются в 100 кг.

Тем временем французское информагентство Africa Intelligence сообщило, что миссия ЕС по защите ливийских границ EUBAM расширила свои задачи, чтобы справиться с политическим переходным процессом в стране.

Европейцы заявили, что помогут ливийским властям в области обеспечения безопасности границ, борьбы с контрабандой и организованной преступностью, а также поддержат мирный процесс, который проходит под эгидой ООН и ее миссии в Ливии в дополнение к укреплению сотрудничества между европейской миссией, спецоперацией IRINI и отделом коммуникации и планирования ЕС.

EUBAM действует в Ливии с 2013 года. В августе 2014-го сотрудники миссии передислоцировались в соседний Тунис.

Политика

Члены Совместного военного комитета «5+5» встретились в Триполи с иностранными гражданскими наблюдателями. Член делегации сил ПНС Мухтар Накас рассказал, что стороны обсудят работу делегации. Задачи наблюдателей ограничатся оценкой ситуации в координации с местными инспекторами, назначенными комитетом.

Он также заявил, что наблюдатели получат приказы от комитета «5+5» и представят отчеты ему и Миссии ООН по поддержке в Ливии.

Источник, близкий к правительству, отметил, что глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба завершил формирование своего кабмина утром. Список имен передали председателю Палаты представителей Агиле Салеху.

Министр внутренних дел Восточного правительства Ибрагим Бушнаф приказал направить объединенные силы, которые он сформировал из групп централизованной поддержки и Уголовного розыска, в город Сирт для обеспечения безопасности заседаний Палаты представителей. 

Телеканал 218TV со ссылкой на источник сообщил, что в воскресенье, 7 марта, в Сирт также прибудет отряд из 100 автомобилей, принадлежащих Главному управлению операциями и централизованной поддержкой в Триполи, для обеспечения безопасности заседания парламента.

Член СВК «5+5» генерал-майор Фарадж Саусаа объявил, что в субботу, 6 марта, откроется прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили) между Сиртом и западным регионом.  

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил в эфире канала TRT, что ННК может увеличить объемы добычи нефти до 2,1 млн баррелей в день, если сектору окажут необходимую поддержку.

Саналла также выразил одобрение того, что активы от экспорта нефти заморожены, потому что они, по его словам, были бы потрачены впустую. В настоящее время уровень суточной добычи нефти составляет 1,3 млн баррелей.

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заверил главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу, что страна готова вернуть ливийские активы, как только ООН это одобрит.

Он указал на скорое появление мальтийского консульства в Триполи и на начало работ, связанных с открытием посольства в Ливии.

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