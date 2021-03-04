Иностранные наблюдатели и формирование правительства — что произошло в Ливии 4 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 4 марта 2021 года.

Штурм Управления административного контроля в Триполи

Глава Управления административного контроля Халед Дау сообщил о штурме штаб-квартиры учреждения. По его словам, нападение совершила вооруженная группировка во главе с Анваром Фараджем Сувейси.

Он также отметил, что формирование вступило в сговор с так называемым Абдаллой Кадербо, которого в ноябре прошлого года уже обвиняли в попытке штурма Управления с другими боевиками. Халед Дау призвал Генерального прокурора расследовать инцидент.

Контрабанда наркотиков и расширение Миссии ЕС по защите границ

МВД ПНС отчиталось о работе по пресечению наркотрафика. Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками конфисковали крупную партию гашиша на ливийско-тунисской границе в районе Налута. Объемы изъятой партии оцениваются в 100 кг.

Тем временем французское информагентство Africa Intelligence сообщило, что миссия ЕС по защите ливийских границ EUBAM расширила свои задачи, чтобы справиться с политическим переходным процессом в стране.

Европейцы заявили, что помогут ливийским властям в области обеспечения безопасности границ, борьбы с контрабандой и организованной преступностью, а также поддержат мирный процесс, который проходит под эгидой ООН и ее миссии в Ливии в дополнение к укреплению сотрудничества между европейской миссией, спецоперацией IRINI и отделом коммуникации и планирования ЕС.

EUBAM действует в Ливии с 2013 года. В августе 2014-го сотрудники миссии передислоцировались в соседний Тунис.

Политика

Члены Совместного военного комитета «5+5» встретились в Триполи с иностранными гражданскими наблюдателями. Член делегации сил ПНС Мухтар Накас рассказал, что стороны обсудят работу делегации. Задачи наблюдателей ограничатся оценкой ситуации в координации с местными инспекторами, назначенными комитетом.

Он также заявил, что наблюдатели получат приказы от комитета «5+5» и представят отчеты ему и Миссии ООН по поддержке в Ливии.

النقاصة: سنجتمع اليوم مع المراقبين الدوليين في طرابلس لمناقشة كيفية عملهم. #ليبيا #المرصد https://t.co/0uXeCu54GM — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 4, 2021

Источник, близкий к правительству, отметил, что глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба завершил формирование своего кабмина утром. Список имен передали председателю Палаты представителей Агиле Салеху.

مصدر مقرب من الحكومة لـ «الساعة 24»: رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة انتهى من اختيار تشكيلته الحكومية صباح اليوم الخميس. #ليبيا #الساعة24 — الساعة 24 (@alsaaa24) March 4, 2021

Министр внутренних дел Восточного правительства Ибрагим Бушнаф приказал направить объединенные силы, которые он сформировал из групп централизованной поддержки и Уголовного розыска, в город Сирт для обеспечения безопасности заседаний Палаты представителей.

Телеканал 218TV со ссылкой на источник сообщил, что в воскресенье, 7 марта, в Сирт также прибудет отряд из 100 автомобилей, принадлежащих Главному управлению операциями и централизованной поддержкой в Триполи, для обеспечения безопасности заседания парламента.

مجلس النواب الليبي يؤكد أن جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة ستعقد في موعدها بمدينة سرت بالثامن من الشهر الجاري — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) March 4, 2021

Член СВК «5+5» генерал-майор Фарадж Саусаа объявил, что в субботу, 6 марта, откроется прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили) между Сиртом и западным регионом.

Экономика

Глава Национальной нефтяной корпорации Мустафа Саналла заявил в эфире канала TRT, что ННК может увеличить объемы добычи нефти до 2,1 млн баррелей в день, если сектору окажут необходимую поддержку.

Саналла также выразил одобрение того, что активы от экспорта нефти заморожены, потому что они, по его словам, были бы потрачены впустую. В настоящее время уровень суточной добычи нефти составляет 1,3 млн баррелей.

مقابلة تلفزيونية للسيد رئيس مجلس الادارة بالمؤسسة الوطنية للنفط على قناة TRT عربي - ببرنامج "في الاقتصاد" في فقرة بعنوان ( النفط الليبي بين آمال المصالحة وطموح الإنتاج )https://t.co/IKHKUv2bGF pic.twitter.com/SMNCxQUZjC — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) March 3, 2021

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заверил главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибу, что страна готова вернуть ливийские активы, как только ООН это одобрит.

Он указал на скорое появление мальтийского консульства в Триполи и на начало работ, связанных с открытием посольства в Ливии.