Украинец взял в рабство семь человек

Харьков, 4 марта. Житель Харьковской области задержан за то, что держал семерых человек в трудовом рабстве. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

Пятерых мужчин и двух женщин принуждали к труду, в частности к вырубке леса. Людей держали в арендованном доме в селе Чернетчина в антисанитарных условиях. При этом работникам не выплачивали зарплату.

По информации правоохранителей, 62-летний подозреваемый разместил в доме бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, а также людей, страдающих различными зависимостями. Полиция считает, что мужчина использовал рабов для своей выгоды.

Сам злоумышленник охранял жилище, следил за соблюдением порядка, давал указания по уборке, готовке пищи и выполнению другой бытовой работы. Узнавшая о рабстве полиция приехала в дом и освободила семерых человек. Некоторых из них разместили в центр для бездомных.

Ранее испанские правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая поставляла женщин из России и Польши для интимных услуг.