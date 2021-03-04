ВОЗ не стала публиковать предварительные итоги расследования по COVID-19 в Ухане

Женева, 4 марта. Специалисты Всемирной организации здравоохранения не будут размещать результаты расследования причин происхождения коронавируса. Об этом в четверг сообщили в западных СМИ.

Согласно данным The Wall Street Journal, доклад о результатах работы экспертов ВОЗ в китайском Ухане пока не будет публиковаться. Эксперты организации ранее направились в город, чтобы провести расследование. Специалисты должны были выявить возможную причину возникновения пандемии.

Представители Всемирной организации здравоохранения рассматривают версию возникновения коронавируса на другом рынке в китайском Ухане. Как сообщалось ранее, эксперты не смогли установить связь между «нулевым пациентом» и рынком «Хуанань».