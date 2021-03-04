Соседов назвал чушью слухи о том, что Киркоров и Пугачева не общаются

Москва, 4 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал сообщения о возможной ссоре примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и певца Филиппа Киркорова.

Поклонники бывших супругов подозревают, что они не общаются, поскольку в Сети давно не появлялись их совместные фото. По мнению Соседова, эти домыслы не имеют ничего общего с действительностью.

«Этот вопрос не стоит выеденного яйца. Это все чушь, что они не общаются», — заявил журналист.

Пугачева и Киркоров вращаются в одних и тех же кругах шоу-бизнеса, поэтому от общения друг с другом им никуда не уйти, пояснил критик. Именно по этой причине Примадонна и король эстрады будут поддерживать отношения до конца дней, отметил Соседов.

«Даже если бы они захотели не общаться друг с другом, то у них ничего из этого не получилось бы», — сказал музыкальный критик в комментарии «Телепрограмме».

Сергей Соседов недавно заявил, что 71-летней Алле Пугачевой не стоит появляться на публике. По мнению журналиста, Примадонна может спокойно ходить по улице, и никто ее не узнает, поскольку у артистки уже нет былой славы.