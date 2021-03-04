Молодежный форм «Верю в Отечество» пройдет осенью во Владимирской области

Владимир, 4 марта. Вместо молодежного мероприятия «Территория смыслов» во Владимирской области пройдет большой форум «Верю в Отечество», он состоится осенью.

Об этом рассказал директор регионального департамента молодежной политики и общественных проектов Николай Костылев. Он объяснил, что в этом году для «Территории смыслов» средства из бюджета не были предусмотрены. Проблема в том, что для организации такого мероприятия можно использовать только региональные деньги, а это 5 млн рублей.

Однако уже осенью во Владимирской области пройдет форум «Верю в Отечество». В течение трех дней в нем будут принимать участие более двухсот человек, рассказал Костылев интернет-изданию «Владимирские ведомости».

Первый Международный молодежный фестиваль видеоискусства «Жизнь» объединит Москву и города Европы. Его учредителями стали ассоциация «Русские сезоны» в Каннах и фонд «Искусство на все времена».