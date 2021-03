Война за Евфрат: почему старый конфликт Турции и Сирии разгорается с новой силой

Алеппо, 4 марта. Дамаск обвинил Анкару в обмелении Евфрата и сокращении доступных водных ресурсов.

Сирийское министерство ирригации сообщило, что в течение февраля в провинцию Алеппо из реки поступало в среднем 200 кубометров воды в секунду. При этом заключенные ранее соглашения предписывают Турции поддерживать этот показатель на уровне не менее 500 кубометров в секунду.

Администрация Тишринской ГЭС отметила, что всего за месяц уровень воды в Евфрате снизился на три метра, что уже привело к росту ее загрязненности. Кроме того, во многих районах провинции перестали работать питьевые насосы.

Следует отметить, что при слишком низком уровне воды в реке выработка электроэнергии прекратится.

Бассейн Евфрата является жизненно важным источником энергии, продовольствия и питьевой воды для Турции, Сирии и Ирака.

С 1950-х годов три государства совместно работали над обустройством речной системы, вводя в строй новые плотины. Однако в 1970-х отношения между Анкарой, Дамаском и Багдадом обострились: Турция и Сирия постоянно увеличивали водозабор, в результате чего поток воды в Ирак уменьшился до критической отметки.

При этом сирийское правительство также оказалось недовольно сложившейся ситуацией. Турецкая Республика бесконтрольно распоряжалась водными ресурсами Евфрата, пользуясь тем, что исток реки расположен именно на ее территории.

В результате был создан Совместный технический комитет (СТК) для «эффективного, разумного и справедливого» использования воды. Переговорный процесс прервался в 1990-х годах, однако в 2007-м был возобновлен. По итогам трехсторонних переговоров на высшем политическом уровне были заключены договоренности, по которым Турция обязалась поддерживать поток Евфрата в Сирию на уровне не менее 500 кубометров в секунду.

Сокращение водного потока с турецкой территории объясняется активизацией комплексного проекта Юго-Восточной Анатолии (GAP). В рамках него предусмотрено возведение на реках Тигр и Евфрат 22 плотин и 19 гидроэлектростанций, а также увеличение площади орошаемых земель на 1,7 миллиона гектаров.

Кроме того, GAP является крупнейшим инфраструктурным проектом, направленным на развитие девяти засушливых юго-восточных турецких провинций. Он включает в себя возведение объектов промышленности, сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, туризма и т.д.

По задумке турецкого правительства, GAP должен «оживить» экономику региона, создать миллионы рабочих мест и не только остановить отток населения провинций, но и привлечь специалистов из других районов и из-за рубежа. Развитие же инфраструктуры должно обеспечить благоприятную среду для развития будущих поколений и ликвидировать разницу уровней жизни между этими провинциями и богатыми западными территориями.

Кроме того, в Турции наблюдается рост населения, которое к 2030 году может достичь 100 миллионов человек. Это ставит перед Анкарой задачу развития производства пищевой продукции.

1) The first of 6 turbines was turned on today at the Ilisu Dam near Sirnak in SE #Turkey, during a ceremony involving the Turkish president. It's a huge project costing $1.7B, the govt says it'll add $300M to the economy. It's the second largest dam in the country. #ılısubarajı pic.twitter.com/QCyR494A4F