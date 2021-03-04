Украинский политолог рассказал, зачем Киев выталкивает людей в Европу

Киев, 4 марта. Киев выталкивает в европейские страны собственных граждан, которые остались без рабочих мест внутри страны, отметил украинский политолог Алексей Якубин.

По его словам, таким образом власти Незалежной пытаются бороться с безработицей. Несмотря на существование высокотехнологичных производств, ряд отраслей все еще нуждается в рабочей силе, отметил эксперт.

«Прошлый год показал, что, несмотря на всю высокотехнологизированность производственных процессов, многие отрасли (сфера ухода или работа на полях вроде сбора клубники) нуждаются в рабочих руках», — сказал Якубин.

Несмотря на пандемию коронавируса, многим странам Европы требовались трудовые мигранты из Незалежной. Это можно было наблюдать по статистическим показателям, рассказал политолог.

«Сумма, которую заробитчане переводили в Украину, осталась почти такой же, как и в позапрошлом году, в районе десяти миллиардов евро. Это главный инвестор в Украину», — объяснил Якубин.

Ранее председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал, нуждается ли Россия в рабочей силе мигрантов.