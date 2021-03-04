Шойгу: к работе с призывниками будут допущены сотрудники с антителами к COVID-19

Москва, 4 марта. Работать с призывниками в России допустят только людей, которые поставили прививки от коронавируса и имеют антитела, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

На совещании военного ведомства 4 марта Сергей Шойгу сообщил, что к работе с призывниками будут допущены лишь те сотрудники, которые прошли вакцинацию и имеют антитела к COVID-19. Распоряжение вступит в силу с 1 апреля этого года, когда начнется весенний призыв. В ходе первого призыва 2021 года планируется набрать на службу в Вооруженные силы России 122 тысячи молодых людей.

Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов России и Северным флотом в срочном порядке провести вакцинацию сотрудников военных комиссариатов, которые участвуют в весеннем призыве.

Ранее ФАН писал, что поставки российской вакцины за рубеж не повлияли на прививание россиян от COVID-19. Отправки медикамента проходят с обязательной оговоркой, что они осуществляются при достаточном наличии препарата для населения России.